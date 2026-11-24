Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, y Nicolás Figal, futbolista de Boca Juniors, se separaron después de un año en pareja.

El romance había sido blanqueado por ellos mismos en noviembre de 2025 con una foto juntos en Puerto Madero, después de meses de rumores.

Sin embargo, todo dejó de estar viento en pop cuando "el vínculo se empezó a volver muy tóxico. Él es jugador de fútbol y ella es un poco posesiva y, de la no seguridad que él le daba, ella empezó a estar muy intensa, no le gustaban los manejos".

Según reveló Pepe Ochoa en Bondi Live, "él se hinchaba las bolas y se separaron hace un mes y medio. Básicamente, el vínculo empezó a ser una tortura para los dos. No convivían pero estaban a punto, venía todo muy bien y, de repente, se fue todo al carajo, se empezaron a pelear mucho y le pusieron fin a la relación".

De todas maneras, aclaró que "no hubo infidelidades pero a ella le costaba mucho que él tenía mucho evento y salía mucho de joda, no se sentía muy segura. Ella pretendía que él tuviese otro estilo de vida y él no cambió y la empezó a apartar de su vida".

Las vacaciones de Lucía Celasco y Nicolás Figal en París

Meses atrás, se habían mostrado muy enamorados durante sus vacaciones por Europa.

En esa oportunidad, aprovecharon el receso del futbolista en Boca Juniors por el Mundial 2026 antes de que regresara a entrenar esta semana para recorrer algunos de los destinos más imponentes del viejo continente.

Lucía Celasco y Nicolás Figal

En las primeras imágenes se los puede ver disfrutar de la Torre Eiffel en París y de la increíble gastronomía pastelera de Francia. También disfrutaron de la playa y de las caminatas por las calles de la ciudad.

Luego, se mudaron a Roma para disfrutar de la arquitectura italiana de las casas y el Coliseo Romano, mientras ellos seguían posando en sus selfies muy pegados.