Ariana Grande y Ricky Álvarez debutaron en la alfombra roja de "Focker-in-Law" como pareja

Este miércoles 11 de noviembre, Ariana Grande sorprendió al aparecer en la alfombra roja de "Focker-in-law" con su flamante pareja Ricky Álvarez, ,marcando su primera aparición pública.

¿Cómo fue el debut en la alfombra roja de Ariana Grande y Ricky Álvarez como pareja?

El evento se llevó a cabo en el Beacon Theatre de Nueva York, en donde se presentó la primera proyección de "Focker-in-Law". Está fue la primera vez que ambos caminaron juntos en una alfombra roja a pesar de su larga historia en común.

En los videos e imágenes que se viralizaron, se puede ver a Ariana Grande y Ricky Álvarez vestidos elegantes mientras caminaron juntos con sonrisas cómplices. Además, la cantante se tomó su tiempo para saludar a sus fanáticos.

Ariana Grande y Ricky Álvarez en la alfombra roja.

¿Qué se sabe de la reconciliación entre Ariana Grande y Ricky Álvarez?

Recientemente, surgieron rumores de reconciliación luego de que la cantante cambió algunas letras de las canciones que le dedicó al bailarín con una connotación más positiva que la original durante su tour. Ahora, TMZ confirmó que la pareja se está dando una nueva oportunidad.

Pero eso no es todo, ya que fuentes cercanas al medio internacional también revelaron que Ariana Grande y Ricky Álvarez se están tomando esté nuevo vínculo con calma. Por último, también aseguraron que vieron a ambos pasando tiempo juntos e incluso en reuniones familiares.

¿Quién es Ricky Álvarez?

El joven conoció a la reconocida cantante en 2015, cuándo formó parte del "Honeymoon Tour" como bailarín. Su relación se volvió pública poco después y se terminó un año después, aunque ambos se mantuvieron cercanos.

Ariana Grande y Ricky Álvarez en 2015.

En la actualidad, Ricky Álvarez dejó los escenarios y el baile para dedicarse a la fotografía, la dirección creativa y la producción audiovisual. Incluso el profesional volvió a trabajar junto a Ariana Grande durante la gira "Sweetener".