Ingrid Grudke lanzó su propia marca de yerba mate: cómo es el producto y cuánto cuesta

Ingrid Grudke lanzó su propia marca de yerba mate y contó con orgullo que lleva el nombre de su mamá, Oma, de 83 años.

La modelo concretó un proyecto muy especial para ella porque está relacionado a su historia familiar, y lo compartió con alegría en las redes sociales.

¿Cómo es la yerba mate de Ingrid Grudke?

"Está inspirado en mi mamá, a quien todos lllamamos cariñosamente Oma. Es en homenaje a ella y su historia con la yerba mate", comentó.

"Ella siempre me inspiró, siempre me empujó a que me anime a superarme en cada cosa que emprenda, pero sobre todo, a tener en claro los valores principales en esta vida, el amor, respecto, unión, lealtad, comunicación,trabajo y lo más importante... ser buena persona. Y yo elegí ese camino", expresó con orgullo la conductora.

Luego, Ingrid Grudke se mostró junto a su madre a punto de envasar la yerba para lanzarla al mercado y manifestó: "Hoy estoy muy feliz, es un día muy especial para mí y para mamá, porque logré sacar un producto que tiene que ver con mi historia, mi relación con la yerba mate y toda mi familia. Así que hoy es el día del envasado de la Oma".

"Yo solo pensaba en un simple reconocimiento a mi mamá por todo lo que me enseñó y su amor por la chacra, por sus diferentes plantaciones. Contar un poquito de mi relación con la planta de la yerba mate. Algo que salió del corazón de nuestra tierra colorada Guaraní, y con el tiempo se transformó en tradición nacional", describió sobre la identidad del proyecto.

Al ver la repercusión positiva del producto en tan poco tiempo, celebró: "Hice un estudio de mercado antes de sacar este producto, pero me falló. Porque me superó a mí, a mi equipo de trabajo, a mi familia y a mis amigos que hicieron propio este proyecto. Estoy desbordada, pero feliz. No sé cómo agradecer tanto amor, de verdad".

En la página web hay más información sobre el origen del artículo creado "para transmitir el verdadero valor de una yerba hecha con tiempo, dedicación y respeto por una tradición que nos acompaña desde siempre y continúa pasando de generación en generación".

La yerba mate La Oma está presentada en paquetes de 500 gramos y se vende por unidad con un costo de $3.100 o en formato de 5 kilos, que incluye 10 paquetes de 500 gramos en empaque termosellado, a $29.760.

De esta manera, Ingrid Grudke apostó por un emprendimiento con gran carga emotiva y cumplió el sueño de homenajear a su mamá.