Rating: cuánto midió la primera gala de eliminación en MasterChef Junior

El viernes 23 de octubre, MasterChef Junior vivió sus dos primeras eliminaciones y el programa se convirtió en lo más visto de Telefe. Sin embargo, el ciclo tuvo una baja considerable en su rating. Otro Día Perdido fue lo mejor de El Trece en lugar de Es mi sueño, Intrusos quedó en el primer puesto de América TV y Bendita estuvo cerca de superar a LAM.

En una jornada tensa, Giulietta y Teo se convirtieron en los mejores platos del día, mientras que Emilia y Toto fueron los primeros dos eliminados luego de la primera semana donde los jurados decidieron mantener a los 14 concursantes.

Los más vistos de Telefe: MasterChef Junior 9.0; Telefe noticias 7.5; El noticiero de la gente 7.1; Historias de corazón: Avenida Brasil 6.9; Doctor Milagro 6.0

Los más vistos de El Trece: Otro día perdido 6.2; Es mi sueño 5.5; Ahora caigo 4.8; El Zorro y Telenoche 4.5; Mediodía noticias 4.3

Los más vistos de América TV: Intrusos 3.3; LAM 3.1; Sálvese quien pueda 2.9; América noticias 2.8; Primicias Ya 2.6

Los más vistos de El Nueve: Bendita 3.0; Telenueve central 2.5; Qué mañana! y Telenueve al mediodía 2.3; El álbum 2.0; Bienvenidos a ganar y Con Carmen 1.9

Los más vistos de Canal Siete: Mediodía bien arriba II 0.4; Mediodía bien arriba y Mundial sub 17 femenino: Argentina vs. Marruecos 0.3; Las mañanas con Andino, Televisión Pública Noticias Internacional y Zona mixta 0.2; ADN Buena salud, Aire nacional, Feliz vida, García y los Enfermeros, Iluminadas, Se siente Argentina, Televisión Pública Noticias (Noche), Televisión Pública noticias (central) y Televisión pública noticias (mediodía) 0.1

Rating: todos los números del viernes 23 de octubre

El top five

MasterChef Junior 9.0

Telefe noticias 7.5

El noticiero de la gente 7.1

Historias de corazón: Avenida Brasil 6.9

Otro día perdido 6.2

Los promedios

Telefe 6.5

El Trece 4.4

América TV 2.6

El Nueve 2.0

Canal Siete 0.2