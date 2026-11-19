Tras 18 años de ausencia, Jason Voorhees está listo para regresar a la pantalla grande. El aterrador asesino de la saga Viernes 13 tendrá una nueva película, titulada simplemente Jason, que llegará a los cines en 2027.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Jason?

La producción anunció el fin del rodaje este miércoles 18 de noviembre y confirmó los nombres de los protagonistas de la historia que marcará el regreso de uno de los personajes más reconocidos del cine de terror.

La fecha elegida no es casual: el estreno mundial será el viernes 13 de agosto de 2027, una jornada especialmente significativa para los seguidores de la franquicia.

¿Quién es el director de Jason?

Detrás de las cámaras estará Steve Miner, un nombre fundamental en la historia de la saga. El cineasta dirigió Viernes 13: Parte II (1981) y Viernes 13: Parte III (1982). Fue en esta última película donde Jason apareció por primera vez la famosa e inconfundible máscara de hockey que se convirtió en su sello.

Steve Miner es el director de la nueva película de Jason que se estrenará en 2027

El propio director también se refirió a la importancia de aquel elemento visual que terminó convirtiéndose en un símbolo del género: "Cuando le puse la máscara de hockey a Jason sabía que crearía una imagen verdaderamente aterradora".

Y agregó al respecto: "No tenía idea de que se convertiría en uno de los símbolos más icónicos del cine de terror. Estoy encantado de regresar y continuar con este legado".

"Para generaciones de fanáticos, la identidad de Jason es inseparable de las decisiones creativas que Steve Miner llevó a la pantalla", expresó al respecto Robbie Barsamian, vicepresidente ejecutivo de Horror Inc. y productor de la nueva película.

¿Quiénes integran el elenco de Jason?

El encargado de interpretar al temible Jason Voorhees será Schuyler White, actor y especialista en efectos especiales y escenas de acción, quien ya había interpretado al personaje en el cortometraje Sweet Revenge (2025). Gracias a su trabajo en esa producción, fue confirmado para encarnar nuevamente al asesino en la nueva película.

El encargado de interpretar al temible Jason Voorhees será Schuyler White

La protagonista femenina será Natalie Alyn Lind, que dará vida a Lauren, el personaje identificado como la nueva "final girl", denominación utilizada en el cine de terror para describir a la última superviviente de una matanza.

El reparto se completa con Matt Cornett como Asher, Lilia Buckingham como Madison, John Owen Lowe como Jake, Summer Madison como Emily, Selena Turner como Olive, Matthew Keoni Sato como Lucas, Brook Sill como Zoe, Guillermo Díaz como Rick, Johnell Young como Frank, Sencere Messiah Brown como Chase y Bryan Gael Guzman como Dylan.

La protagonista femenina será Natalie Alyn Lind, que dará vida a Lauren

El guion fue escrito por David Fliegel, mientras que la producción está a cargo de la familia Barsamian, a través de Horror Inc., junto con CatchLight Studios.

¿De qué tratará la nueva película de Viernes 13?

Por el momento, los responsables del proyecto no difundieron una sinopsis oficial. Sin embargo, adelantaron que se tratará de una historia independiente de todas las anteriores, pensada tanto para los seguidores históricos de la franquicia, como para quienes se acerquen por primera vez al universo de Jason.

Jason volverá al cine después de 18 años

La propuesta buscará también recuperar los elementos que convirtieron a la saga en un clásico del terror: un asesino aparentemente imparable, violencia y muchos efectos especiales.

En ese sentido, Robbie Barsamian destacó la libertad creativa que tuvieron para desarrollar el proyecto: "Financiar y producir esta película de manera independiente nos permitió tener un control creativo completo, proteger lo que hace especial a esta franquicia y ofrecer el terror en pantalla grande que nuestros fanáticos tanto esperan".

La historia de Jason Voorhees comenzó en 1980 con la primera película Viernes 13. Desde entonces, el personaje se convirtió en uno de los grandes íconos del llamado cine slasher, con una imagen reconocible en todo el mundo: la máscara de hockey y el machete.

La última película estrenada en cines fue la versión de 2009. Ahora, casi dos décadas después, Steve Miner volverá a ponerse al frente de una producción que busca recuperar el espíritu original de la franquicia y presentar al asesino a una nueva generación de espectadores.