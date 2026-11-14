Marcela Kloosterboer será la protagonista de una nueva ficción que se podrá disfrutar mediante el formato de serie vertical, "La escena prohibida".

La actriz será parte junto a un gran elenco integrado por Luis Ziembrowski, Agustín Sullivan, Laura Novoa, Francisco Andrade, Anita Pauls y Luchi Vila.

Será un thriller donde el misterio, el drama y los secretos se entrelazan en una historia que no vas a poder dejar de mirar.

El afiche de La escena prohibida

Con la producción general de Pamela David, esta nueva propuesta de SDO Entertainment/ The Eleven Hub promete atrapar al público desde el primer episodio.

Próximamente, estará disponible en la aplicación Shorta.

¿De qué trata La Escena Prohibida?

La producción contará con 38 capítulos y, como parte de su estrategia de lanzamiento, América y sus plataformas digitales emitirán en exclusiva capítulos como adelanto de la ficción. Luego, la historia podrá verse completa en Shorta, plataforma especializada en contenidos premium de formato vertical.

La escena prohibida

La historia sigue a Miranda, una joven que borró de su memoria un recuerdo capaz de destruir a su familia y poner en riesgo la empresa por la que su madre dio la vida. Cuando alguien comienza a devolverle fragmentos de ese pasado que eligió olvidar, Miranda deberá enfrentarse a una verdad que puede cambiarlo todo.

Secretos, vínculos familiares y revelaciones se entrelazan en una trama donde cada episodio suma una nueva pieza a un misterio que mantendrá al espectador atrapado.