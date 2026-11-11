El sorpresivo final de "VisionQuest" que revive a un clásico personaje de Marvel: ¿Cómo se une a "Avengers: Doomsday"?

Este martes 10 de noviembre, la serie "VisionQuest" llegó a su final en la pantalla de Disney+. Sin embargo, su escena post-créditos fue lo que más sorprendió a los fanáticos de Marvel, ya que confirmó el regreso de un personaje muy querido.

¿Qué personaje de Marvel revivió en el final de "VisionQuest"?

La escena que se llevó todas las miradas muestra parte del final de la película "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura", que se estrenó en 2022, donde se ve como Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, parecía morir bajo escombros.

​Sin embargo, luego se ve al Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., buscándola, y cuándo finalmente la ve le dice: “Bruja Escarlata, despierta. Tu poder será mío”. Al escucharlo, Wanda abre los ojos, dejando en claro que será un personaje esencial en "Avengers: Doomsday".

¿Qué se muestra en el nuevo adelanto de "Avengers: Doomsday"?

Con apenas 30 segundos, el adelanto que compartió Marvel muestra una nueva escena entre Steve Rogers y Thor, compartiendo un poco del vínculo de amistad que comparten. Pero eso no es todo, ya que también muestra a Ant-Man en un dilema al verse frente a 3 Capitanes América, el original interpretado por Chris Evans, Sam Wilson y John Walker.

Otros de los personajes que aparecen son Doom con sus centinelas, Charles Xavier, Mystique convirtiéndose en Yelena Belova, Shang-Chi, los ThunderBolts, entre otros. "Avengers: Doomsday" se estrenará el próximo 18 de diciembre.

¿Quiénes son los personajes de Avengers: Doomsday?

En el primer tráiler de Avengers: Doomsday se muestran varios personajes y héroes que ya participaron en otras películas, entre ellos: Thor (Chris Hemsworth), Reed Richards (Pedro Pascal), Steve Rogers (Chris Evans), Sue Storm (Vanessa Kirby), Cíclope (James Marsden), Magneto (Ian McKellen), Profesor X (Patrick Stewart), Loki (Tom Hiddleston), Pantera Negra (Letitia Wright), Shang-Chi (Simu Liu), Ant-Man (Paul Rudd) y La Cosa (Ebon Moss-Bachrach), y otras figuras como Scott Summers y guerreros de Wakanda.