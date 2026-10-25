Carlos Vives habló tras su participación en el cumpleaños de Charly García: "Siempre agradecido con el rock argentino"

Este sábado 24 de octubre, Carlos Vives participó de una cena privada junto a grandes figuras argentinas para celebrar el cumpleaños número 75 de Charly García. Ahora, el artista estuvo en Infama para hablar sobre su experiencia.

¿Qué dijo Carlos Vives sobre el cumpleaños de Charly García?

"Lo he querido tanto que de repente la vida me da esta oportunidad, hay que valorar todo", comenzó emocionado el cantante en el ciclo de América TV, y sumó: "Siempre agradecido con toda esa lírica y sentimiento que el rock argentino nos trajo a los sudamericanos e hispanoamericanos".

"Nosotros estábamos tan impactados emocionalmente e intelectualmente con el rock argentina que cuando comenzaron a llegar a Bogotá me pasaron cosas increíbles", reveló Carlos Vives y agregó: "Por qué terminó Charly García haciendo una escena conmigo en una serie que hacíamos cuyo tema principal de la serie era 'no quiero volverme tan loco'".

Por último, el artista colombiano cerró sobre Charly García: "Siempre he tenido la oportunidad de venir y estuve varias veces con él en su casa, lo quería tanto que la vida me dio la posibilidad de conocerlo".

¿Cómo será el documental de Charly García en Netflix?

El proyecto repasará su historia y explorará el impacto de un artista que, a lo largo de las décadas, dejó una huella imborrable. Y el propio Charly lo dice así:

El documental está dirigido por Alejandro Hartmann y producido por Haddock Films. En palabras de Vanessa Ragone, productora y directora de Haddock Films: “Este documental es un orgullo, una responsabilidad inmensa, y ante todo mucha felicidad. Producir un documental sobre la figura que considero más icónica de la música nacional, cuya obra ha sido y es la banda sonora de mi vida, es una oportunidad extraordinaria que nos ofrece la confianza que Charly y Netflix han depositado en nosotros”.

Por su parte, Alejandro Hartmann, agrega: “Desde chico Charly y su música son parte de mi vida. Retratarlo es el desafío más alucinante que puedo imaginar. La música de Charly se oye una y otra vez; incluso suena sola en la cabeza, sin necesidad de oírla. Solo los verdaderos clásicos pueden lograr eso. El desafío de contarlo a él y a su obra es un sueño hecho realidad”.