Russell Brand, actor de "Forgetting Sarah Marshall" fue declarado culpable de violación y otros cargos: el video que publicó la policía

Russell Brand , el ex actor y comediante, fue declarado culpable el jueves de tres cargos de agresión sexual y uno de violación en su juicio penal en Londres. Fue absuelto de otros dos cargos de violación y de un cargo de intento de agresión sexual.

El juez Joel Bennathan advirtió al actor de 51 años, convertido en gurú religioso conservador en línea, que se enfrentaba a una "pena de prisión significativa".

El juez concedió un receso de 20 minutos tanto al equipo legal de Brand como a la Fiscalía antes de regresar para presentar sus alegatos sobre la prórroga de la fianza. Sin embargo, finalmente denegó la solicitud y ordenó su detención preventiva hasta el lunes, cuando regresará para recibir su sentencia. Mientras conducían a las celdas, Brand les dijo a sus abogados: "Me encuentro bien", y levantó el pulgar en señal de aprobación, según Sky News.

Brand fue declarado culpable de cuatro delitos sexuales —una violación y tres agresiones sexuales— contra cuatro mujeres entre 2005 y 2009 en diferentes lugares, incluyendo una emisora ​​de radio, el plató de una grabación de DVD y el domicilio de Brand .

En el Reino Unido, una condena por violación puede conllevar hasta 19 años de prisión e incluso cadena perpetua, dependiendo de la gravedad del delito. La pena máxima por agresión sexual es de 10 años.

Brand no mostró ninguna reacción visible cuando se leyeron los veredictos. Su esposa, Laura Gallacher, salió apresuradamente de la sala del tribunal cuando llevaron a Brand a las celdas para que esperara antes de la audiencia de libertad bajo fianza.

El comediante y actor británico Russell Brand sale del Tribunal de la Corona de Southwark mientras continúa su juicio por violación y agresión sexual en el sur de Londres, el 2 de noviembre de 2026. El 5 de noviembre de 2026, un jurado londinense declaró culpable al comediante británico Russell Brand de un delito de violación y tres de agresión sexual. Crédito: Henry NICHOLLS / AFP

Tras los veredictos, la Policía Metropolitana de Londres rindió homenaje al "extraordinario coraje, la resiliencia y la determinación de las mujeres que se atrevieron a denunciar lo sucedido".

"Brand utilizó su influencia, estatus y fama para explotar y agredir sexualmente a mujeres", declaró el superintendente detective de la Policía Metropolitana, Andy Furphy, en un comunicado. "A medida que su notoriedad crecía, también lo hacía su sentimiento de impunidad. Espero que esta condena envíe un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, por muy famoso o poderoso que sea", añadió Furphy.

Se había declarado inocente de todos los cargos, alegando que, aunque antes era promiscuo, siempre había mantenido relaciones sexuales consensuales.

La fiscalía lo había descrito anteriormente como un depredador sexual "despiadado, calculador y manipulador".

Sky News informó que la Policía Metropolitana está investigando nuevas denuncias de violación presentadas por dos mujeres.

Tras el veredicto de culpabilidad, la Policía Metropolitana publicó entrevistas con Russell Brand entre 2023 y 2025

¿Por qué es famoso Russell Brand?

Russell Brand comenzó su carrera como humorista en MTV en el Reino Unido antes de ascender en los medios británicos para presentar programas como el spin-off de "Big Brother", "Big Brother's Big Mouth", en la cadena E4 de Channel 4, y su propio programa de radio, "The Russell Brand Show", en BBC Radio 6.

Posteriormente, alcanzó el éxito en Hollywood tras aparecer en la comedia de 2007 "St Trinian's", protagonizada por Talulah Riley, Juno Temple y Colin Firth, ambientada en un internado femenino. También participó en películas como "Forgetting Sarah Marshall", "Get Him to the Greek" y "Rock of Ages". Además, prestó su voz al Dr. Nefario, un personaje recurrente en la franquicia de "Gru, mi villano favorito".

Conocido por sus rutinas de comedia desenfrenadas y subidas de tono, Brand presentó programas de radio y televisión, escribió memorias narrando sus batallas con las drogas y el alcohol, apareció en varias películas de Hollywood y estuvo casado brevemente con la estrella del pop Katy Perry entre 2010 y 2012.

Lanzó su propio podcast y se adentró en el mundo de la influencia y la política a través de su canal de YouTube. Aunque su imperio mediático se derrumbó en 2023 cuando The Sunday Times de Londres y la serie documental "Dispatches" de Channel 4 publicaron/emitieron una investigación conjunta sobre el presunto comportamiento depredador de Brand, en la que cinco mujeres lo acusaron de agresión y conducta sexual inapropiada.

En los últimos años, Brand ha desaparecido prácticamente de los medios tradicionales, pero ha conseguido un gran número de seguidores en línea con vídeos que mezclan el bienestar con teorías conspirativas. Recientemente anunció su mudanza a Estados Unidos.