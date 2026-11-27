La cantante iraní Parastoo Ahmadi recibió una condena de 74 latigazos en la República Islámica de Irán, ejecutada en noviembre de 2026 en la ciudad de Qom, por haber publicado en YouTube en diciembre de 2024 un concierto virtual sin el velo islámico obligatorio.

El abogado declaró al periódico reformista Etemad que Ahmadi y cuatro miembros de su equipo de producción se presentaron ante las autoridades provinciales en la ciudad de Qom el lunes, tal como se les exigió después de que sus sentencias fueran confirmadas en septiembre por un tribunal penal local.

El tribunal penal de Qom confirmó las condenas por "atentar contra la moral pública", citando el contenido "inmoral" publicado en línea durante la actuación de Ahmadi en diciembre de 2024, que se viralizó en Irán.

Además de los 74 latigazos, Parastoo y ocho miembros de su equipo -Soheil Faghih Nasiri, Amin Taheri, Amir Ali Pirnia y Mohsen Lashkari - también fueron condenados a dos años de prohibición de viajar fuera del país y a dos años de prohibición de toda "actividad artística".

Los azotes, aunque estén contemplados en el Código Penal islámico iraní (artículo 638), constituyen tortura y violan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Irán es parte desde 1975.

Parastoo ofreció su concierto en el caravasar de Dayr-Gachin, un antiguo emplazamiento situado en la Ruta de la Seda en Irán. El espectáculo abordó temas de nacionalismo y levantamiento popular, y en él desafió abiertamente tanto el código de vestimenta de la República Islámica como la antigua prohibición de que las mujeres canten en público.

Parastoo Ahmadi

La Policía de la Moral controla la vestimenta y la "moral pública".

Estas imposiciones han provocado fuertes oleadas de protestas contra el régimen de Irán, siendo una de las más multitudinarias la de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, una joven que murió bajo custodia policial tras ser detenida por llevar el velo presuntamente de forma "inapropiada".

En 2022, Parastoo Ahmadi enfrentó una querella debido a que publicó la canción "De la sangre de la juventud de la patria" durante las protestas desencadenadas por la muerte de Amini.

La restricción proviene de interpretaciones conservadoras de la jurisprudencia islámica (fiqh) y de fatwas de clérigos influyentes, incluido el ayatolá Jomeini. Las mujeres no pueden cantar en solitario ante públicos mixtos o masculinos.