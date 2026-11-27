Mehdi Mahmoudian, activista iraní y coguionista del aclamado drama "It was just an accident" ("Fue solo un accidente"), ganador de la Palma de Oro y dirigido por Jafar Panahi, fue arrestado en su domicilio de Teherán por el régimen de Irán.

¿Qué pasó con Mehdi Mahmoudian?

Más de una docena de agentes de las fuerzas de seguridad del régimen allanaron el domicilio del defensor de los derechos humanos y guionista nominado al Oscar Mehdi Mahmoudian, le confiscaron dispositivos electrónicos y se lo llevaron, acusado de "propaganda antigubernamental".

Mehdi Mahmoudian en Cannes

Lo trasladaron a la prisión del Gran Teherán, según informó el jueves a la Associated Press Hosein Razzagh, activista iraní. No hay declaración oficial detallada del gobierno iraní justificando la detención.

La prisión del Gran Teherán (Greater Tehran Penitentiary)

Esto ocurrió un día después de que publicara una advertencia en su canal de Telegram indicando que los manifestantes Milad Armoun y Navid Najaran encarcelados tras las protestas contra la República Islámica desencadenadas en septiembre de ese año tras el asesinato de la joven kurda Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial de la moral en Teherán por considerar que llevaba mal puesto el velo islámico— corrían el riesgo de ser ejecutados.

Milad Armoun y Navid Najaran

Mahmoudian ya cumplió una condena de cinco años de prisión entre 2009 y 2014 por cargos de "motín contra el régimen". También fue arrestado brevemente en febrero de este año, poco antes de los Óscar, tras firmar una declaración en la que condenaba al líder de la República Islámica, el ayatolá Ali Khamenei, y la violenta represión del gobierno contra los manifestantes tras las protestas masivas antigubernamentales de enero.

Marcha contra el régimen por el asesinato de Mahsa Amini

La noticia de su detención se produce tras los recientes informes que indican que Panahi ha sido condenado por un Tribunal Revolucionario de Teherán a cinco años y un mes de cárcel, así como a la confiscación de sus bienes, la congelación de sus cuentas bancarias y una prohibición de viajar y de usar las redes sociales durante dos años.

Grupos de derechos humanos piden su liberación inmediata.