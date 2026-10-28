La llamativa reacción de Chechu Bonelli cuándo le preguntaron por su reconciliación con Facundo Pieres

Tras la reconciliación entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen, Chechu Bonelli y Facundo Pieres comenzaron a protagonizar fuertes rumores de romance. Este miércoles 28 de octubre, la periodista tuvo una llamativa reacción cuándo le preguntaron al respecto.

¿Cuál fue la reacción de Chechu Bonelli cuándo le preguntaron por Facundo Pieres?

Cuándo el notero de Sálvese quien Pueda se acercó a la modelo en la calle, la mujer respondió a todas las preguntas asegurando que no tenía "nada para decir" sobre su vida privada. Sin embargo, lograron que diera algo de información.

“Estoy sola, estoy bien y yo soy demasiada mujer para ser un secreto. Jamás sería un secreto de ningún hombre”, lanzó Chechu Bonelli y cerró tras las consultas como Facundo Pieres: “Después de mucho tiempo, volví a ser feliz”.

¿Qué dijo Chechu Bonelli tras quedarse fuera del Mundial 2026?

"Siendo periodista deportiva, uno lo que más sueña es ir a un Mundial", comenzó la periodista en diálogo con el ciclo de América TV, y sumó: "La verdad es que no me lo esperaba. Me dijeron que trate de bancar a ver si más adelante puede salir la posibilidad de ir".

"No me enojé, me desilusioné. Estoy triste porque es un sueño para mí ir a un Mundial y tenía la logística ya organizada", continuó Chechu Bonelli y expresó: "Estoy con la esperanza y expectativa de que si Argentina pasa fase de grupos y llega a 16avos pueda reflotarse el viaje".

"Trato de entenderlos. Estoy en un momento de mi vida en el que trato de no angustiarme", aseguró la profesional y cerró sobre La Casa Stream: "No trato de justificar, pero es entendible en la situación que está el país".