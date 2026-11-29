Guillermo Francella estuvo en "Vuelta y Media", el ciclo que conduce Sebastián Wainraich, y sorprendió al confesar que tiene redes sociales con una cuenta con nombre falso. Pero eso no fue todo, ya que también reveló para que las usa.

¿Qué dijo Guillermo Francella sobre las redes sociales?

"No tengo redes, pero ficticiamente tengo, con un nombre de fantasía, y me permito ver reels y divertirme", confesó el actor, y reveló que la usa para ver "gente que me interesa" o mira "reels que me divierten, de boludeces, de los perritos. Me encantan las mascotas".

"A veces contesté. Un día mi hijo me dijo: 'No escribas a nadie'. Entonces nunca más escribí. Pongo los corazoncitos, los likes. Eso sí lo hago. Si me gusta algo, gente amiga que está ahí, les pongo", continuó Guillermo Francella y cerró: "Hay una cierta toxicidad en las mismas con la que no comulgo para nada. Instagram es un poco más amigable; Twitter es más bravo".

¿Cómo fue el encuentro entre los hinchas de Boca y Guillermo Francella?

Los simpatizantes se encontraban festejando la victoria del club argentino en el obelisco, sin embargo, un grupo decidió movilizarse hasta la puerta del Teatro Metropolitan, donde el actor protagoniza la obra Desde el jardín.

Cuándo Guillermo Francella salió del teatro, los hinchas de Boca Junior decidieron recibir al artista cantando "Racing botón" y "Guillermo es de Boca" en medio de la avenida. Varios de los presentes grabaron el momento que se viralizó en las redes.