Cómo la accesibilidad en los videojuegos hace que jugar sea más inclusivo en distintos dispositivos

La accesibilidad está cambiando lo que significa, en la práctica, poder participar en un juego. Exige a los diseñadores eliminar barreras en los controles, la información y la comunicación, en lugar de considerar suficiente una única configuración predeterminada. La Organización Mundial de la Salud estima que 1.300 millones de personas, es decir, el 16 % de la población mundial, tienen una discapacidad significativa. No se trata de una cifra de jugadores, pero sí aporta una clara dimensión humana a la conversación.

Las tarjetas de regalo de Roblox están disponibles a través de distribuidores oficiales y mercados digitales que ofrecen códigos de tarjetas de regalo. Para quienes deciden dónde comprar una tarjeta de regalo de Roblox, tarjeta de recarga Roblox ofrece una forma de adquirir tarjetas de regalo de Robux en Eneba, un mercado digital de game keys, tarjetas de regalo y productos digitales. Sus vendedores verificados y las páginas de producto, que pueden mostrar información sobre compatibilidad regional, favorecen una compra transparente, mientras que el acceso rápido a los códigos resulta práctico para quienes se suman a un ecosistema de juego desde distintos dispositivos. Como parte de la elección del producto digital adecuado, los compradores pueden seleccionar una región que sea compatible con su cuenta.

La accesibilidad ya va más allá de la configuración del juego

Este cambio reciente trasciende los menús individuales dentro de los juegos. La información y las opciones de accesibilidad ahora abarcan la configuración de las consolas, el hardware adaptativo y las etiquetas de las tiendas digitales, lo que ofrece a los jugadores referencias más claras antes de decidirse por un título. Las etiquetas de PlayStation Store identifican, en las fichas de PS5, las funciones de accesibilidad compatibles relacionadas con la visión, el audio, los controles, la dificultad y la comunicación, mientras que la Iniciativa de Juegos Accesibles aplica etiquetas estandarizadas en páginas de producto, tiendas digitales y catálogos digitales. La guía multidispositivo de Roblox forma parte de este mismo cambio, ya que aborda interfaces para dispositivos móviles, computadoras de escritorio, consolas y entradas de realidad virtual, en vez de una única configuración fija.

Las herramientas de consola y hardware dan un peso práctico a este enfoque más amplio. PlayStation 5 incluye lectura de pantalla, subtítulos para personas sordas o con dificultades auditivas, ajustes de texto y pantalla, corrección de color, reasignación de botones, reducción de vibración y transcripción de chat. También es compatible con un control Access personalizable y un modo de control asistido que permite que dos controles funcionen como uno solo. El Control Adaptativo de Xbox sirve de centro de conexión para interruptores, botones, soportes y joysticks externos destinados a jugadores con movilidad limitada, tanto en consolas Xbox como en computadoras con Windows.

Las etiquetas claras respaldan la elección personal

Las etiquetas influyen en la fase de búsqueda porque convierten las afirmaciones generales sobre accesibilidad en detalles que pueden revisarse. Las etiquetas de la Iniciativa de Juegos Accesibles abarcan categorías de entrada, visuales, auditivas y de jugabilidad. Pueden indicar texto ajustable, subtítulos más claros, alternativas de color, menús narrados, conversión de voz a texto en el chat, conversión de texto a voz, reasignación de controles, juego sin controles de movimiento, opciones de dificultad y la posibilidad de guardar en cualquier momento. Las etiquetas describen las funciones enumeradas conforme a criterios publicados, por lo que constituyen una base útil para elegir con conocimiento de causa, en lugar de garantizar la misma experiencia para todas las personas.

Roblox ilustra el valor de un diseño que reconoce las distintas pantallas y métodos de entrada. La plataforma permite jugar desde computadoras de escritorio, dispositivos móviles, Xbox, PlayStation y Meta Quest, aunque la disponibilidad puede variar según la experiencia y el dispositivo. Sus opciones dentro de las experiencias incluyen Reduce Motion, Background Transparency y UI Navigation Toggle, mientras que las guías para desarrolladores abarcan tamaños de texto recomendados e interfaces adaptables. Estos recursos brindan a los creadores pautas definidas sobre legibilidad, navegación y movimiento, sin dar a entender que todas las experiencias creadas por usuarios ofrecen un acceso idéntico.

La accesibilidad ahora moldea la participación tanto antes de que comience una sesión como durante esta. Contar con mejor información ayuda a las personas a elegir títulos acordes con sus necesidades, mientras que los controles y las interfaces adaptables pueden facilitar la conexión social entre jugadores que usan distintos dispositivos. Los mercados digitales como Eneba ofrecen promociones en juegos, recargas para juegos y más, dentro de esa oferta más amplia, como fuentes de game keys, tarjetas de regalo y productos digitales.