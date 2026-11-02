El video y las fotos de Jude Bellingham en ropa interior que prendieron fuego la red

El futbolista británico Jude Bellingham protagoniza la nueva campaña de ropa interior de Calvin Klein, lanzada globalmente el 2 de noviembre de 2026. Las redes se prendieron fuego con los videos y fotos del centrocampista del Real Madrid y la Selección de Inglaterra.

Jude Bellingham protagoniza la nueva campaña de ropa interior de Calvin Klein. Crédito: Oliver Hadlee Pearch/Calvin Klein

La campaña, fotografiada por Oliver Hadlee Pearch en Madrid, muestra a Bellingham, de 23 años, posando seductor contra un fondo blanco, luciendo la ropa interior de la línea Icon Cotton Stretch: Boxer Slim, Boxer Brief, Low Rise Trunk, Hip Brief y el nuevo Stretch Shine Trunk, con cintura Infinity Bond brillante.

El mensaje central es “the icon underneath: la confianza empieza por sentirse cómodo consigo mismo". Sobre esto, Bellingham declaró: “Me gustó la idea de ‘the icon underneath’… Calvin Klein es una marca tan icónica que fue genial darle vida a mi manera”.

Jude Bellingham protagoniza la nueva campaña de ropa interior de Calvin Klein. Crédito: Oliver Hadlee Pearch/Calvin Klein

En la red, la campaña de Jude Bellingham, quien ya había modelado para SKIMS en 2024, se compara con anteriores de CK como la de Bad Bunny, Jeremy Allen White, Michael B. Jordan, Justin Bieber, y con la de David Beckham.

Las imágenes de Jude en ropa interior levantó la temperatura de las plataformas sociales, donde destacaron el físico del jugador y su sensualidad.

Jude Bellingham protagoniza la nueva campaña de ropa interior de Calvin Klein. Crédito: Oliver Hadlee Pearch/Calvin Klein

Jude Bellingham protagoniza la nueva campaña de ropa interior de Calvin Klein. Crédito: Oliver Hadlee Pearch/Calvin Klein

Jude Bellingham protagoniza la nueva campaña de ropa interior de Calvin Klein. Crédito: Oliver Hadlee Pearch/Calvin Klein

Jude Bellingham protagoniza la nueva campaña de ropa interior de Calvin Klein. Crédito: Oliver Hadlee Pearch/Calvin Klein