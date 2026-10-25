Nacho Elizalde reveló su próximo gran proyecto: planea abrir un local gastronómico

Nacho Elizalde anunció con alegría que está trabajando en su próximo gran proyecto y reveló algunos detalles.

El influencer es experto en manejar muchos emprendimientos a la vez y, por fuera de su labor en los medios de comunicación, tiene una marca de ropa y su propia fiesta en diferentes partes del mundo.

¿Cómo será la hamburguesería de Nacho Elizalde?

Ahora, Nacho Elizalde decidió virar hacia el rubro gastronómico y contó cuál es su plan para abrir una hamburguesería.

A través de un video en su cuenta de TikTok, el conductor de Olga aseguró que está ultimando los detalles para inaugurar un negocio en la zona de Villa Crespo.

"Estoy a nada de abrirme una hamburguesería en Buenos Aires. Mis socios consiguieron un local al lado del Movistar Arena y es una oportunidad increíble", comunicó.

A su vez, Nacho comentó que aún no es oficial la noticia porque está buscando la forma de transformar la idea para que haga match con su personalidad: "No iba a entrar porque tengo muchas cosas, pero a toda la gente que le digo me dice 'métete, hacelo, es un buen negocio'. No les confirmo porque me gustaría darle una vuelta de rosca, cómo hacer para que me represente".

"Si vos seguís todos mis vlogs y mis proyectos, ves que todos en un punto me representan. Las cosas que hago soy yo. Entonces, a esto tengo que darle una vuelta de rosca", explicó.

"Hay un nombre que me gusta, que es 'basura'. La palabra basura, linkeada a la comida, no está bien vista. Y si bien a las hamburguesas se le dice comida chatarra, comida basura, hay algo de la palabra basura que me gusta", adelantó sobre el posible nombre del local.

"Como jugar con esta contraposición de que una hamburguesa es increíble, pero es una basura, pero te la querés comer a esa basura. Tiene que ser una hamburguesa barata, simple y hermosa. Tiene que ser un producto noble y simple, pero me gustó la palabra basura", concluyó Nacho Elizalde.