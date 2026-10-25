Luciana Rubinska habló sobre su adicción al cigarrillo y contó cómo logró superarla: "Estaba presa de mí misma"

Luciana Rubinska habló sobre su adicción al cigarrillo años atrás y reveló cómo logró superarla con ayuda de un libro.

Tras la repercusión de su testimonio en PH, Podemos Hablar la semana pasada, la periodista compartió un video en Instagram y retomó el tema.

"Dejé de fumar hace casi 9 años. Todavía me acuerdo la noche anterior. Lloré, insulté al cigarrillo y le dije 'no me atrapás nunca más, quiero ser libre y no vivir condicionada'. Me hablaba a mí misma", recordó.

"Me levantaba y lo primero que hacía era fumar, todos los que me conocieron en esa época me deben recordar con un cigarrillo en la mano. Fui adicta. De un día para el otro pasé de fumar 25 puchos a 0. Desde ese día no volvi a tocar uno", añadió.

La conductora compartió su experiencia con el fin de ayudar a quienes se encuentran en la misma situación y pidió que le acerquen sus inquietudes para poder asesorarlos.

"También les comparto un libro que formó parte del proceso. Es fácil dejar de fumar, si sabés cómo, de Allen Carr. Es uno de los mayores logros de mi vida y me sentí imbatible. Si pude dejar el cigarrillo, puedo con todo. Qué bien le hice a mi vida", celebró.

A su vez, en el video relató: "El mejor aliado es tu cabeza, es darte cuenta todo lo que vas a ganar una vez que dejes el tabaco y en mi caso personal yo entendía que estaba presa de mí misma, me estaba limitando en el trabajo, tenía un montón de carrasperas, me empezaban a calambrar los brazos, tenía un productor que me abría la cucaracha y me decía 'dejá de fumar porque yo no te puedo cerrar más', y entendí que estaba autoboicoteándome".

Luciana Rubinska y su adicción al cigarrillo

Luciana Rubinska pasó por el programa de Andy Kusnetzoff días atrás y contó que fue adicta al tabaco mucho tiempo.

"Fumaba antes de hacer el programa a la mañana, cuatro puchos, me levantaba y fumaba, desayunaba para fumar y no quería hacer vuelos largos en avión por no querer fumar. Vivía con olor a pucho y a mí no me importaba. Llegué a fumar tres atados por día", confesó.

"De lo que estoy más orgullosa en mi vida fue haberlo dejado después de 20 años. Ni embarazada había dejado porque el médico me dijo que era mejor que fume poco a que esté sin hacerlo", expuso.

"Un día entendí o me di cuenta de la importancia de la libertad de muchas cosas, sea económica, de pensamiento, de que era presa de mi adicción. Dije '¿y si lo intento?', leí un libro que se llama Es fácil dejar de fumar y después de 20 años lo dejé, ya llevo nueve", sumó Luciana Rubinska.