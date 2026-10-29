Cachete Sierra emocionó al hablar sobre su deseo de formar una familia: "Tendría mínimo dos hijas"

Este jueves 29 de octubre, Agustín "Cachete" Sierra sorprendió en un ciclo de streaming de "La Casa" al sincerarse sobre sus deseos de ser padre en el futuro y dio detalles de sus planes.

¿Qué dijo Cachete Sierra sobre su deseo de formar una familia?

Todo comenzó cuando la conductora Chechu Bonelli le preguntó: "¿Te gustaría ser padre?", a lo que el actor respondió sin filtros y con una sonrisa: "Sí, quiero ser papá. Quiero formar una familia".

"Yo estoy seguro de que me van a tocar niñas y tendría mínimo dos hijas", reveló Cachete Sierra y cerró: "El amor de un hermano a otro es único, sería un sacrilegio no darle un hermano".

Fiorella Giménez sobre su ruptura con Cachete Sierra

Fiorella Giménez rompió el silencio tras su separación de Agustín Cachete Sierra después de haber entablado una relación durante cinco años, aunque con varios idas y vueltas.

En una nota con Ya fue todo, el programa de streaming de Jotax Digital, la bailarina reveló que todavía no pudieron hacer una separación del todo física ya que "estamos todavía en proceso de mudanza”.

De todas maneras, aseguró que terminaron en buenos términos: “Estamos bien, no estamos peleados. Lo estamos haciendo con mucho amor porque los dos entendimos que nos queremos un montón, pero que a veces con el amor no alcanza”.

“Yo siempre digo que hay que sanarse uno para poder compartir con el otro y yo estoy en un proceso terapéutico muy zarpado. Creo que me estoy cuidando, él me está cuidando mucho y yo también a él”, reveló algunos de los motivos de esta ruptura.

Pero, explicó que no hubo terceros en discordia y que fueron pequeñas cosas las que los fueron alejando: “Nuestras peleas eran más boludas, cero marketineras porque eran tipo ‘no me acompañaste’, ‘no hiciste esto’. No hubo terceros en discordia porque nos respetamos mucho con Agus”

“No creería que haya una reconciliación porque es la tercera vez que volvemos”, cerró la puerta definitivamente a volver a estar en pareja con el actor.