Carina Zampini y Diego Leuco llegan con un gran programa de La Peña de Morfi (Telefe) donde recibirán a increíbles figuras del mundo de la música, además de entrevistas, humor, gastronomía y deporte.

Este domingo 1 de noviembre, será diferente y estará lleno de sorpresas para toda la familia. En esta oportunidad, saldrán al aire con un horario especial a las 12 hs para vivir una edición imperdible cargada de talento, magia y la mejor energía.

El escenario principal recibirá la visita estelar de Luciano Pereyra, quien regresa al programa con un show único para presentar sus nuevas canciones y hacer cantar a todos con sus grandes éxitos de siempre.

Los invitados de La Peña de Morfi

Además, el universo de Margarita desplegará un musical deslumbrante repleto de magia. Y para cerrar a puro ritmo y fiesta, un show de la mano de Damaris.

Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu y Nazareno Mottola, y el deporte en Lo del Turco, con Claudio Turco Husaín, para hacer del domingo una verdadera fiesta.

La Peña de Morfi, una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, el lugar donde las figuras de la música comparten todo su talento. Charlas, encuentros, risas y alegría en el ciclo que se convirtió en el favorito de los domingos.

¿Cuándo será el show en vivo de Margarita?

Margarita vuelve a traspasar la pantalla para subirse a los escenarios y vivir su noche más grande, después de una temporada histórica.

Luego de hacer deslumbrar con 28 funciones agotadas entre el Movistar Arena y Tecnópolis, donde más de 230.000 personas disfrutaron de la magia de Cris Morena, la exitosa serie abre un nuevo capítulo con un espectáculo completamente renovado.

A través de más de 30 canciones donde la música será la gran protagonista, el espectáculo propondrá un recorrido por los grandes hits que marcaron la historia de Cris Morena, revivirá los momentos más queridos de Margarita y, al mismo tiempo, abrirá las puertas a una nueva etapa de su universo.

Margarita

El próximo 17 de diciembre, el Campo Argentino de Polo se convertirá en el escenario de una verdadera fiesta de fin de año, pensada para cantar, bailar, emocionarse y celebrar en familia.

Con una puesta artística inédita, nuevas coreografías, vestuarios, escenografía y muchas sorpresas, el show propone una experiencia completamente renovada. La emoción, la fantasía y la magia que caracterizan a las producciones de Cris Morena volverán a encontrarse con el público.

Pero la celebración comenzará mucho antes de que se enciendan las luces del escenario. Desde la apertura de puertas, el público podrá disfrutar de diferentes activaciones, propuestas gastronómicas y espacios especialmente pensados para compartir en familia, convirtiendo la jornada en una experiencia integral.