Leo Montero confirmó que volverá a hacer dupla con Vero Lozano después de haber conformado el gran éxito AM hace 20 años atrás.

Los conductores habían regresado a trabajar juntos recientemente en Olga para hacer suplencias por el Mundial 2026 y los espectadores quedaron enloquecidos.

Por esa razón, se comenzó a especular con que podrían pasar a formar parte de la programación del canal de streaming de cara al año próximo, sobre todo porque planean una reestructuración en sus contenidos.

Finalmente, fue el propio periodista quien confirmó la noticia. "Te lo tiro rápido, así me lo saco de encima. Olga 2027, ¿dónde sino? Chau", lanzó utilizando la famosa frase de su antiguo ciclo.

"Ya está, volvemos con Vero", manifestó emocionado en Bondi Live aunque sin dar tantos detalles más que va a salir en vivo todos los días: "No te puedo decir más nada, ni del equipo, ni de la programación".

"Volvemos juntos, marzo del 27", terminó de anunciar y expresó la emoción que le significó esta oportunidad: "Para nosotros también fue increíble".

El nuevo ciclo de maternidad de Olga

El viernes 16 de octubre a las 16.30 hs. OLGA estrenó “Llamen a Alguien, criar sin guion”, un nuevo proyecto junto a Dalma Maradona, Cande Molfese, Clari Alonso, Juariu, Fer Otero y Carito Muller. En coproducción con Urban Grupo de Comunicación, propone abrir conversaciones honestas sobre los desafíos, las contradicciones y las experiencias reales de ser madre.

Cande Molfese, que espera a su primer hijo, Otto, junto a su pareja Joaquín Laviaguerre, fue conductora/host del primer episodio, y reveló un insólito intercambio que tuvo con un medico que le dijo que "el parto debía ser vaginal, y debía darle la teta", a lo que ella le dijo "voy a hacer lo que pueda".

Cande Molfese

En ese episodio, dedicado en parte a la lactancia, Molfese compartió sus dudas sobre el tema junto a una especialista en lactancia y una madre de mellizos. Habló de la presión externa, y expresó sus interrogantes sobre si podrá amamantar, qué necesitará, etc.

A lo largo de sus seis episodios, todos los viernes por el canal de OLGA en YouTube, la serie aborda distintos desafíos de la maternidad desde una mirada cercana y sin idealizaciones. Cada encuentro reúne a una host, una madre y una especialista para compartir experiencias, derribar prejuicios y poner sobre la mesa las dudas, los miedos y las contradicciones que forman parte de la crianza.

Además de Cande Molfese, Dalma Maradona, Clari Alonso, Juariu, Fer Otero y Carito Muller serán parte de esta propuesta, que contará también con la participación de expertas como Lu Pistiner, Paola de los Santos, Marina Mammoliti y Clarisa Noales.

La salud mental, la lactancia, el sueño, el regreso al mundo laboral y las distintas formas de crianza serán algunos de los temas centrales de la serie. Cada capítulo propone un espacio de escucha e intercambio en el que las vivencias personales conviven con el conocimiento profesional.