Sol Pérez reveló el desesperante episodio que vivió cuándo su bebé dejó de respirar

Este fin de semana, Sol Pérez estuvo en "PH: Podemos Hablar" y recordó el momento más angustiante que tuvo que vivir con su hijo Marcos, cuándo el recién nacido sufrió un ahogamiento mientras se alimentaba.

¿Qué dijo Sol Pérez sobre el momento que su bebé dejó de respirar?

“Él se ahogó tomando la teta cuando tenía semanas o días y la pasé muy mal. Como siempre tomó con pezonera, se ve que le había quedado un culito de leche y en un momento se le traba y me quedó seco. Le doy vuelta, le empiezo a hacer todo lo que había aprendido recién, pero nada; no me reaccionaba”, comenzó la modelo y sumó: “Le pegaba en la espalda, lo daba vuelta de nuevo y nada. Yo pensé que en esos momentos siempre iba a poder pensar qué hacer, y no: me volví una inútil total”.

“Vino Andrea, mi salvadora, lo dio vuelta, le pegó en la espalda y como el nene no reaccionaba y ya estaba muy rojo, se le ocurrió soplarle la cara. Cuando le sopla la cara, el nene reacciona y hace un gesto. Ahí lo agarré, me tiré a la calle a llorar arrodillada como estaba, recién operada de la cesárea”, continuó Sol Pérez y reveló: “Lo llamé a Guido y le dije: 'Por favor mándame un médico a alguien que venga a ver cuántas veces le pegué al nene porque lo lastimé'. Para mí fue tanta la fuerza que puse de la desesperación que pensaba que lo había revoleado”.

“Para mí era un parto sentarme a darle comida a mi hijo. Y él, de gracia, se hacía el que se ahogaba porque mi reacción en su cabeza era tan loca que para él era un chiste. Es el día de hoy que le corto todo chiquitito y el pollo se lo doy desmenuzado”, confesó la panelista y cerró sobre Marcos: “Por favor hagan los cursos de RCP; salvan vidas y te cambian la vida”.

¿Qué dijeron sobre el reemplazo de Robertito Funes Ugarte en "La Noche de los Ex"?

Desde el ciclo de América TV, Ángel de Brito señaló a Sol Pérez como una de las opciones del canal, incluso recordando que ya ocupó ese lugar durante la ausencia del conductor. “Es divina y aparte el canal obviamente la está posicionando como una futura conductora”, sumó el presentador.

Además, recordaron al aire que Robertito Funes Ugarte expresó: “Todos los que están agazapados esperando La Noche de los Ex, les dejo mi lugar”, y el conductor de LAM reveló: “Pero el tema era que cuando Robertito decía eso, ya sentía que Sol estaba ahí serruchando”.