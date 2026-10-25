Sebastián Graviotto habló sobre la paternidad y realizó una fuerte confesión: “Mis hijos me odian”

Este domingo 25 de octubre, Sebastián Graviotto sorprendió al compartir en su cuenta oficial de Instagram consejos sobre la paternidad en medio de las críticas que recibe por los viajes constantes que realiza.

¿Qué dijo Sebastián Graviotto sobre la paternidad?

“Si de verdad querés cuidar a un hijo arrancá por lo importante: el azúcar, que no coma golosinas, que no coma alfajores. Dale alimentos reales, que no sean micro procesados, que no sean congelados y menos pantallas, más aire libre, más juegos”, comenzó el hombre en sus redes y sumó: “Que te vean entrenar, que te vean tomar agua”.

“Mis hijos me odian porque yo digo que McDonald’s es veneno, pero de grande yo sé que van a decir ‘mi papá es un capo, ¿te acordás cuándo papá decía esto?’”, continuó Sebastián Graviotto y cerró en su Instagram: “Concentrate en eso y no en un squishi que tiene algún exceso de tal cosa y que es un juguete masivo y al final al pibe le terminás tirando los juguetes y vas al kiosko a comprarle un alfajor, chizitos, caramelos, le ponés una pantalla en la cara todo el día…”.

¿Qué dijo Juana Repetto tras su separación con Sebastián Graviotto?

"Para los ensayos me organicé con la familia de un compañerito de Toro que necesitaba un trabajo y me está ayudando con los nenes. Los más grandes por ahora o duermen dos veces por semana con Sebastián o con mi mamá", comenzó la actriz en el ciclo de ElTrece, y sumó: "Yo voy a priorizar siempre el bienestar de mis hijos, no hay nada que me importe más que ellos y si me tengo que meter el orgullo en el culo o ceder en cosas que no estoy de acuerdo lo voy a hacer. Hay cosas que uno tiene que aceptar porque son así".

"Por algún motivo me separé, mi sueño era tener una familia y me quería morir cuando me separé, pero había muchas cosas en las que no nos podíamos poner de acuerdo. Yo con Sebastián tengo una re buena relación y ojalá sea así siempre", confesó Juana Repetto.

"Cuando está con los chicos me hace el reporte porque entiende que me cuesta un montón que se vayan y es re respetuoso con eso. Ni hablar que se lleve a Toro, que es un vínculo que está más unido que nunca desde que nos separamos porque es donde se eligieron realmente", continuó la mediática sobre Sebastián Graviotto y cerró: "A él lo matan en redes por lo que dice él, no por lo que digo yo".