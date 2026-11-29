Recientemente, el nombre de Diego Peretti apareció en la denuncia penal que enfrenta Hernán Casciari por presunta estafa en la producción de la película "La muerte de un comediante". Al ver esto, el actor decidió romper el silencio desde sus redes sociales con un fuerte descargo.

¿Qué dijo Diego Peretti tras verse involucrado en la denuncia de Hernán Casciari?

“Sobre el origen de La muerte de un comediante. La muerte de un comediante nació entre 2015 y 2016, cuando Javier Beltramino se me acercó con ganas de que hiciéramos juntos una película independiente, basada en una idea mía. Con esa idea empezamos a desarrollar el proyecto”, comenzó el actor desde su cuenta oficial de Instagram, y sumó: “Para el guión convocamos a Hernán Casciari y a Christian Basilis, que trabajaron solo como guionistas. El 15 de junio de 2017 entregaron el guión, que fue registrado ese mismo día. Desde entonces y hasta 2022 no volví a tener relación alguna con Hernán Casciari ni con la comunidad Orsai”.

Las historias que compartió Diego Peretti.

“Durante los años siguientes, Javier y yo intentamos conseguir financiamiento para la película de manera independiente y siempre por fuera de Orsai, aunque no lo logramos. Necesitábamos que alguien se hiciera cargo de la producción La entrevista que di a Clarín en 2017, y que, según tengo entendido, dio lugar a que se ampliara la denuncia en mi contra, corresponde a esa etapa: éramos nosotros quienes impulsábamos un proyecto independiente que todavía estaba en desarrollo. Por ese motivo, respondí afirmativamente cuando me preguntaron si era productor de la película en ese momento. Con la llegada de la pandemia, la búsqueda de financiamiento se interrumpió”, continuó el artista en sus historias.

“Recién en el primer cuatrimestre de 2022, cinco años después de aquella entrevista, Hernán Casciari volvió a contactarme. Esta vez lo hizo en nombre de Orsai Audiovisual para proponernos que fueran ellos quienes asumieran íntegramente la producción de la película, con su propio equipo y su sistema de financiamiento. Una de las condiciones que establecieron fue que Javier y yo nos ocupáramos exclusivamente de la parte artística. Firmamos contratos como directores, con honorarios fijos. Tanto la reescritura del guión como mi trabajo como actor los realicé ad honorem”, explicó Diego Peretti sobre la denuncia a Hernán Casciari y cerró: “Desde que Orsai Audiovisual asumió la producción, nunca intervenimos en la recaudación, el presupuesto ni los gastos de la película, ni tuvimos acceso a esa información. Cumplimos con nuestros compromisos profesionales en tiempo y forma. Estoy orgulloso de la película y agradecido con todas las personas que confiaron en ella”.

¿Qué dijo Hernán Casciari sobre la denuncia por estafa?

A modo de defensa, el autor de Más respeto que soy tu madre se pronunció al respecto mediante sus redes sociales y expresó: "Una persona que estafa hace algo pensado de antemano. Es una persona que sabe que va a hacer daño, que sabe que está cometiendo un delito y, sobre todo, es algo que hace todo el tiempo. No empieza de un día para el otro a estafar gente. Es absolutamente ridículo que yo o cualquier persona que trabaja en Orsai, nos hayamos levantado una mañana a querer estafar gente".

Dejando atrás cualquier intención de fraude, explicó que el proyecto por el cual se lo lleva a la Justicia no salió como esperaba: "Para quienes no lo sepan, Orsai es un proyecto autogestivo hace 20 años, hacemos e hicimos libros, revistas culturales sin publicidad, talleres de escritura, obras de teatro, películas, publicamos autores nobles, tenemos una escuela... Tenemos alrededor de siete u ocho proyectos, siempre al mismo tiempo y hubo uno que salió mal. Eso es todo lo que pasó. No supimos hacerlo bien, estuvimos creo que todo el año 2025 pidiéndoles disculpas a los aportantes, a los socios de ese proyecto, uno por uno. Nos equivocamos de buena leche por querer hacer, por querer encontrar formas diferentes de hacer las cosas alrededor de los proyectos culturales".

Por esa razón, para evitar acusaciones, decidió compartir un código QR donde detallan todos los gastos, los pagos, las facturas de los proyectos culturales que hicieron entre el año 2021 y 2025.

"Son personas que se sienten decepcionadas y frustradas, no vienen a hacer daño. Son personas que tienen ilusiones. Tuvieron otra esperanza con este proyecto. Hicimos las cosas mal pero no estuvo la idea de cometer un fraude. Entiendo perfectamente pero no admito que se hable de estafa y fraude", concluyó entendiendo la medida que tomaron estos inversores.