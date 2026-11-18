Cristian U está atravesando un delicado momento de salud después de que haya tenido que ser intervenido quirúrgicamente de su columna cervical.

En Bondi Live, Flor Cabrera que estuvo en contacto con él, contó: “Me dijo que estaba bastante asustado porque tiene como un mes de recuperación. Tenía unos discos que le estaban raspando por el gimnasio. Era una operación bastante compleja".

Por su parte, Agus Rey reveló que todo salió de acuerdo a lo esperado: “La operación salió exitosa”.

La salud de Cristian U

Más tarde, el ex Gran Hermano compartió una historia en su cuenta de Instagram con una foto en el hospital y escribió: “Ahora comienza el proceso de recuperación, que está siendo bastante doloroso, pero quería tomarme unos segundos para agradecerles de corazón a cada uno de ustedes”.

Además, agradeció el cariño de sus seguidores: “No puedo creer la cantidad de mensajes, el cariño y la energía que me hicieron llegar. Leí cada mensaje y sepan que valoro muchísimo todo ese amor”.

“Los quiero mucho. Gracias por estar siempre. Les voy contando cómo sigue mi proceso de recuperación”, concluyó muy emocionado y nervioso por lo que viene.

La crítica de Cristian U a Santiago del Moro

Cristian U atendió a Santiago del Moro y cuestionó su desempeño como conductor de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). El exparticipante no se anduvo con vueltas y consideró que debería adoptar una postura menos soberbia.

Meses atrás, al se consultado sobre su vínculo con Santiago del Moro en Desayuno Americano (América), el entrevistado afirmó sin filtro: "Desde que arrancó todo esto, no tuve la mejor referencia para con Santiago del Moro, así que quedate tranquilo que, mientras no hable maravillas de él, no me van a llamar. Santiago es muy fuerte en el programa, no sé cuál será la función y las acciones que hay adentro, pero no lo van a hacer".

Enseguida aclaró que nunca se comportó de manera inadecuada con Santiago: "Yo jamás le falté el respeto, solamente en el punto de que vos como notero a mí me preguntás '¿te gusta Santiago del Moro en la conducción?' Yo te digo que no. '¿Te parece mal conductor?' No, es excelente conductor, pero no me gusta lo que hace en Gran Hermano".

Y avanzó en la reflexión: "'¿Lo puede hacer mejor?' Y con la experiencia que tiene, calculo que sí. '¿Debería bajar el ego y la soberbia de querer ser el centro, el núcleo de Gran Hermano?' Sí, tendrías que hacerlo, porque Gran Hermano ya tiene fuerza de por sí solo, es la última Ferrari que se maneja sola, que viene con tecnología de Elon Musk, de Tesla, que vos le decís llévame a América, te sentás, te dormís y te lleva a América".

Luego remarcó las diferencias que hay, según su opinión, entre las ediciones del reality en Argentina y las de otros países. "Es un formato que ya está armado a nivel mundial y en otras partes del mundo, como en Brasil, salen mega famosas las personas de ahí".

Y sumó: "Está bien, es otra cantidad de personas, pero acá los Gran Hermanos que salimos terminamos siendo bastardeados después y nos cuesta un montón. A muchos les pasó de no conseguir laburo, de que los vacilaban porque habían estado en un reality. En otros países no pasa eso".