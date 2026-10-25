Karina Mazzocco reveló por qué renunció a la conducción de “A la Tarde”: “Una cosa muy espantosa”

Este fin de semana, el "PH: Podemos Hablar", Karina Mazzocco reveló el dramático episodio que vivió mientras lideró "A la Tarde", lo que llevó a que diera un paso al costado y dejara el ciclo de América TV.

¿Qué dijo Karina Mazzocco sobre "A la Tarde"?

La conductora reveló que una persona le envió una fuerte amenaza que decía: “Ahora voy a pasar por la puerta del canal y te voy a vaciar este cargador en la cabeza”, y sumó: “Lamentablemente, como suele suceder en muchos casos, con la foto no pudieron encontrarlo; no encontraron nada de nada de nada”.

“A mí el mensaje me llegó y no tengo ningún problema de decir 'sí, listo, yo acuso recibo, no me meto más ahí'. Lamentablemente, porque también era importante como comunicadora en un rol periodístico meterme y hacer una denuncia con respecto a un tema que suele pasar un montón... pero no te sentís segura”, continuó Karina Mazzocco en el ciclo de Telefe.

“No reniego de nada; mis cinco años al frente de A la tarde fueron espectaculares, me dieron un montón, yo también puse un montón. Pero también me gané algunos enemigos, cartas documento, mediaciones... cosas que en tantos años de laburo nunca me habían pasado", reveló la presentadora y cerró: “Un día es un poquito de tema, al otro y al tercer día ya nadie se acuerda. Yo sí, claro”.

¿Qué dijo Karina Mazzocco sobre los rumores de tensión con Edith Hermida?

Estas versiones iniciaron cuando la conductora de Bendita eligió utilizar su beneficio con la medalla en contra de su colega: “Sí, me reperjudicó ese beneficio que ella usó”. Sin embargo, aclaró que la entendía: “Está bien, yo haría lo mismo en su lugar”.

Incluso, admitió que cuando La llamaron para formar parte del reality, creyó que tendrían una gran relación: “Yo estaba recontenta, digo: ‘Ay, qué bueno, me toca con Edith, nos vamos a hacer amigas’”. Pero, al iniciar a grabar se percató: “Te encantaría quedar bien con todo el mundo, pero es imposible”.

“Por momentos, creo que algo tiene”, reflexionó en SQP (América TV) dando a entender que podría haber cabos sueltos del pasado pero sin brindar mayores detalles.

“Yo me concentro en lo que me pasa a mí y voy para adelante. Y si hay algo del pasado, bueno, qué sé yo, listo, demos vuelta a la página”, continuó diciendo quitando de dramatismo a esta situación. "Ella juega su personaje, yo el mío”, concluyó.