Carina Zampini y Diego Leuco regresan con un gran programa de La Peña de Morfi (Telefe) donde recibirán a increíbles figuras del mundo de la música, además de entrevistas, humor, gastronomía y deporte.

¿Cómo será La Peña de Morfi?

Este domingo 25 de octubre a las 13:30 hs, el ciclo se prepara para una edición muy especial para celebrar un programa cargado de emociones, sorpresas y grandes momentos para disfrutar en familia.

Una de las grandes sorpresas será la presencia de Camilo, el gran cantautor colombiano, que vuelve a La Peña en una entrevista muy especial.

Camilo estará como invitado a La Peña de Morfi

Además, Jairo, el padrino del programa, brindará un show íntimo y emocionante desplegando su voz inigualable sobre el escenario. Los 4 de Córdoba traerán toda la tradición en un folklorazo ideal para cantar y bailar, e Hilda Lizarazu sumará su magia y energía única.

Para completar una tarde imperdible, Oriana Sabatini se sumará a la mesa para una gran charla, donde hablará de su rol como madre de Gia, fruto de su relación con su esposo Paulo Dybala.

Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu y Nazareno Mottola, y el deporte en Lo del Turco, con Claudio Turco Husaín, para hacer del domingo una verdadera fiesta.

La Peña de Morfi, una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, el lugar donde las figuras de la música comparten todo su talento. Charlas, encuentros, risas y alegría en el ciclo que se convirtió en el favorito de los domingos.