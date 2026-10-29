Zaira Nara sorprendió al anunciar recientemente su reconciliación con Jakob von Plessen y, de a poco, se anima a contar más detalles, así como los acuerdos que tienen para esta nueva etapa.

En medio de su programa Quiero Vale 4, el programa de streaming de DGO, Sabrina Rojas aprovechó para consultarle por su regreso con su expareja: "Sos muy estructurada y estricta, me causa curiosidad tu reconciliación, ¿te puedo preguntar?"

"Puedo no responder al aire", la picanteó la modelo, generando al confesión de su colega: "Hoy venía pensando en eso". Así, Zaira Bromeó: "¿Estás pensando en reconciliarte con alguien?"

Tras la negativa de Rojas, ella comenzó a blanquear: "Los dos viajamos mucho y tenemos vidas muy independientes. Con la vida que tenemos y la estructura que armamos estando separados, disfrutamos tanto que dijimos: ‘Che, esto no se toca’".

Entonces, explicó que decidieron no mudarse juntos y aprovechar que su vínculo estaba funcionando de esta manera: "Vinimos como 2.0. No volvería a convivir".

Incluso, aseguró que los ayuda que sus hijos sean más grandes: "Creo que la convivencia en una pareja es fundamental, y casi imposible de evitar, cuanto tenés bebés muy chiquitos. Es como que estoy conociendo a una persona que tiene hijos, pero que los hijos son los míos".

"Es espectacular porque a nuestra edad casi todos los hombres que conocemos tienen hijos. Digo: ‘Por suerte es mío, menos mal que lo puedo retar’", concluyó de forma irónica.

¿Cómo fue la reacción de los hijos de Zaira Nara a la reconciliación con Jakob von Plessen?

Zaira Nara volvió a hablar sobre su reconciliación con Jakob von Plessen y se refirió a la reacción que tuvieron sus hijos en común Malaika y Viggo al enterarse.

En una nota que brindó para SQP (América TV), Yanina Latorre le consultó sobre cómo fue la charla con los pequeños, que se enterarían del regreso de sus padres después de cuatro años separados.

“Ellos hace bastante que lo saben. Es algo que venimos trabajándolo. Yo no tomo decisiones de un día para el otro”, aclaró sobre que fue algo meditado.

Además, contó que "los nenes están contentos, como siempre que pasan cosas en nuestra familia, son los primeros que se enteran”.

Finalmente, quiso mostrarse precavida sobre los sucesos que daba a conocer a la prensa: “Hay una parte de mí que quiere cuidar mi privacidad. Siento que estoy exponiendo una parte muy íntima mía, me gusta resguardar y cuidarla, sobre todo por mis hijos. Es un momento importante para toda la familia”.